ИА «Ореанда-Новости». В рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума Санкт-Петербургская консерватория проведет ряд концертных и научных мероприятий. С 15 по 17 ноября 2018 состоится IX Международная конференция «Актуальные проблемы развития профессионального музыкального образования». В рамках конференции будут проведены пленарное заседание, круглые столы, концерты, семинар, выставка и мастер-классы.

15 ноября 2018 года в 19 часов в Концертном зале Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова будет исполнена Маленькая торжественная месса Россини для солистов, хора, двух фортепиано и гармониума – совместный творческий проект Санкт-Петербургской консерватории и Консерватории имени Джоаккино Россини, Пезаро, Италия.

Исполнители – Хор студентов Санкт-Петербургской консерватории, художественный руководитель Валерий Успенский, хормейстер Жанна Короткая, дирижер Антон Максимов. Солисты: студенты Санкт-Петербургской консерватории. Партия органа – заслуженный артист России Даниэль Зарецкий. Партии первого и второго фортепиано исполнят профессора консерватории Пезаро Людовико Браманти и Лоренцо Бавай. Музыканты проведут репетиции в формате открытых мастер-классов, посвященных изучению стиля исполнения Россини, а затем представят свою работу на сцене Концертного зала Санкт-Петербургской консерватории.

16 ноября в 19 часов Колонном зале Двенадцати коллегий Санкт-Петербургского государственного университета в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума состоится концерт сводного студенческого оркестра Санкт-Петербургской консерватории и Университета музыки и театра Граца, Австрия. В программе – Моцарт Маленькая ночная серенада, Чайковский Серенада для струнного оркестра, Шостакович Камерная симфония для струнного оркестра. Дирижер – ректор Санкт-Петербургской консерватории, заслуженный артист РФ Алексей Васильев. Концерт проходит в рамках перекрестного года музыки Австрия-Россия.

16 ноября в 19 часов откроется выставка-презентация «Культурное наследие России: звуки, образы, письмена», на которой будут представлены певческие манускрипты XVI–XIX веков отдела рукописей Научной музыкальной библиотеки Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Мероприятие проводится в рамках научно-образовательной деятельности кафедры древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской консерватории по формированию современного культурного пространства России. Выставка сопровождается видеорядом и концертом ансамблей древнерусской музыки «Ключ разумения» и ансамбля «Знамение» кафедры древнерусского певческого искусства. Модераторы проекта – профессор кафедры древнерусского певческого искусства Альбина Кручинина и заведующая кафедрой Екатерина Смирнова.