Организатором проведения фестиваля выступил Сбербанк. В первой половине дня (с 10:00 до 12:00) в зале музея состоится показ советской киноленты "Иваново детство"; позднее (с 15:00 до 17:00) - "Баллада о солдате". Описанные в фильмах события будут обсуждаться со специалистами по военной истории. Они ознакомят посетителей с событиями военных лет, произошедших в фильмах.По словам управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Андрея Орешко, Сбербанк зарождает новую традицию показать обществу настоящую историю войны. Благодаря кинокартинам и лекциям организаторы надеются, что молодое поколение заинтересуется фестивалем. Сбербанк отмечает, что сейчас снимается много фильмов со свободной интерпретацией событий тех лет. Поэтому было принято решение включать в программу фестиваля такие фильмы, в которых принимали участие режиссёры и актёры, прошедшие войну.Более трёх тысяч жителей смогут открыть для себя или вспомнить шедевры военного кинематографа. Вход на фестиваль – свободный, но количество мест ограничено.