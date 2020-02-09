ИА «Ореанда-Новости». Кассовые сборы ленты «Холоп» перешли за отметку в три миллиарда рублей.

Фильм «Холоп» Клима Шипенко собрал в кинотеатрах более трёх миллиардов рублей. Эта картина стала первой лентой российского производства, которая смогла заработать такую сумму в отечественном прокате. Об этом сообщает портал Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, чьи данные опубликовал Фонд кино.

Комедия стала доступна в российских кинотеатрах 26 декабря прошлого года. В ней приняли участие Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Алеександра Бортич и другие известные российские актёры.