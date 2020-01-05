05.01.2020, 20:42
Сегодня скончался народный артист России Геннадий Пискунов
ИА «Ореанда-Новости». Сегодня, 5 января, скончался народный артист России Геннадий Пискунов.
Информацию о смерти Пискунова сообщила пресс-служба Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац. Дата похорон пока неизвестна. Геннадий Венедиктович Пискунов умер в возрасте 73 лет в одной из клиник Москвы.
По словам заведующей театра имени Сац Ольги Толоконниковой, народный артист России был отличным певцом и образцом для подражания многим начинающим актёрам. Пискунов исполнял партии в операх «Волшебная флейта», «Чио-Чио-Сан», «Алеко» и «Евгений Онегин».
Информацию о смерти Пискунова сообщила пресс-служба Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац. Дата похорон пока неизвестна. Геннадий Венедиктович Пискунов умер в возрасте 73 лет в одной из клиник Москвы.
По словам заведующей театра имени Сац Ольги Толоконниковой, народный артист России был отличным певцом и образцом для подражания многим начинающим актёрам. Пискунов исполнял партии в операх «Волшебная флейта», «Чио-Чио-Сан», «Алеко» и «Евгений Онегин».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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