Информацию о смерти Пискунова сообщила пресс-служба Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац. Дата похорон пока неизвестна.По словам заведующей театра имени Сац Ольги Толоконниковой, народный артист России был отличным певцом и образцом для подражания многим начинающим актёрам. Пискунов исполнял партии в операх «Волшебная флейта», «Чио-Чио-Сан», «Алеко» и «Евгений Онегин».