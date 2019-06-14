14.06.2019, 19:14
Сегодня состоится прощальный концерт "Ленинграда" в Москве
ИА "Ореанда-Новости" Российская рок-группа "Ленинград" сегодня вечером в Москве даст свой концерт в рамках прощального гастрольного тура по стране. Шоу состоится на территории столичного спортивного стадиона "Открытие-Арена". Начало концерта запланировано на семь вечера.
По информации, предоставленной фронтменом музыкального коллектива Сергеем Шнуровым, решение распустить "Ленинград" и провести по всей стране прощальные концерты связано с тем, что необходимо дать дорогу молодому поколению. Среди причин, по которым группа прекращает своё существование, Шнуров называет изменение времени, языка, средств коммуникации и производства музыки.
Прощальный тур "Ленинграда" музыканты решили провести с большим размахом. Первый концерт состоялся 4 июня в городе Калининграде. Всего запланировано проведение девяти концертов. Жители таких городов как Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург, Волгоград, Ростов-на-Дону смогут насладиться исполнением со сцены известных хитов группы. Завершится гастрольный тур в городе на Неве. Шоу запланировано на осень - 12 октября. Организаторы надеются, что всего свидетелями прощального тура станут свыше полумиллиона жителей страны. Сергей Шнуров пообещал, что группа исполнит популярные композиции за более чем 20 лет существования музыкального коллектива.
На пресс-конференции лидер группы Сергей Шнуров также призвал поклонников группы не расстраиваться из-за распада коллектива. Он не исключил появление "Ленинграда" на различного рода корпоративах и других, не столь масштабных, концертах.
Группа "Ленинград" была основана 9 января 1997 года. Бессменным лидером данного коллектива остаётся 46-летний Сергей Шнуров. В последнее время Шнуров выступает в качестве общественного деятеля.
По информации, предоставленной фронтменом музыкального коллектива Сергеем Шнуровым, решение распустить "Ленинград" и провести по всей стране прощальные концерты связано с тем, что необходимо дать дорогу молодому поколению. Среди причин, по которым группа прекращает своё существование, Шнуров называет изменение времени, языка, средств коммуникации и производства музыки.
Прощальный тур "Ленинграда" музыканты решили провести с большим размахом. Первый концерт состоялся 4 июня в городе Калининграде. Всего запланировано проведение девяти концертов. Жители таких городов как Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург, Волгоград, Ростов-на-Дону смогут насладиться исполнением со сцены известных хитов группы. Завершится гастрольный тур в городе на Неве. Шоу запланировано на осень - 12 октября. Организаторы надеются, что всего свидетелями прощального тура станут свыше полумиллиона жителей страны. Сергей Шнуров пообещал, что группа исполнит популярные композиции за более чем 20 лет существования музыкального коллектива.
На пресс-конференции лидер группы Сергей Шнуров также призвал поклонников группы не расстраиваться из-за распада коллектива. Он не исключил появление "Ленинграда" на различного рода корпоративах и других, не столь масштабных, концертах.
Группа "Ленинград" была основана 9 января 1997 года. Бессменным лидером данного коллектива остаётся 46-летний Сергей Шнуров. В последнее время Шнуров выступает в качестве общественного деятеля.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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