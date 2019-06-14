Шоу состоится на территории столичного спортивного стадиона "Открытие-Арена". Начало концерта запланировано на семь вечера.По информации, предоставленной фронтменом музыкального коллектива Сергеем Шнуровым, решение распустить "Ленинград" и провести по всей стране прощальные концерты связано с тем, что необходимо дать дорогу молодому поколению. Среди причин, по которым группа прекращает своё существование, Шнуров называет изменение времени, языка, средств коммуникации и производства музыки.Первый концерт состоялся 4 июня в городе Калининграде. Всего запланировано проведение девяти концертов. Жители таких городов как Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург, Волгоград, Ростов-на-Дону смогут насладиться исполнением со сцены известных хитов группы. Завершится гастрольный тур в городе на Неве. Шоу запланировано на осень - 12 октября. Организаторы надеются, что всего свидетелями прощального тура станут свыше полумиллиона жителей страны. Сергей Шнуров пообещал, что группа исполнит популярные композиции за более чем 20 лет существования музыкального коллектива.Он не исключил появление "Ленинграда" на различного рода корпоративах и других, не столь масштабных, концертах.Группа "Ленинград" была основана 9 января 1997 года. Бессменным лидером данного коллектива остаётся 46-летний Сергей Шнуров. В последнее время Шнуров выступает в качестве общественного деятеля.