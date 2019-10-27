Инициатором её проведения выступило Русское географическое общество.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы Русского географического общества, помимо Российской Федерации участие в Географическом диктанте приняло ещё сто пять стран. Таким образом, на всех материках, кроме Антарктиды, люди проверили свои знания в географической науке. Основное действо Геодиктанта проходило в Шуваловском корпусе Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Здесь его провела известная российская телеведущая Яна Чурикова. Диктант также продекламируют Никита Михалков, Сергей Шнуров и Мария Ситтель. Всего зарегистрировано свыше пяти тысяч семисот площадок.

Особенностью организации Географического диктанта в этом году стал его перевод на французский язык. В связи с этим, преподаватели и студенты французского университета Сорбонны изложили его в Российском духовно-культурном православном центре, расположенном во французской столице. Также нововведением стало проведение акции для слабовидящих – специально для этой категории граждан создали специальную версию. Всего было представлено более двухсот тридцати площадок.

Структура Географического диктанта включала в себя две части. Первая включает в себя десять вопросов, которые общеизвестны всем; вторая – более сложные тридцать заданий.

Акция стартовала сегодня в полдень. Для тех, кто не успел зарегистрироваться на воскресенье, предлагается пройти онлайн версию диктанта, которая будет действовать до конца октября.