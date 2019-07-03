ИА "Ореанда-Новости" Хип-хоп группа американского происхождения Cyprees Hill выступит сегодня в столичном Adrenaline Stadium. Концерт известной рэп-команды пройдёт в рамках мирового турне в поддержку нового альбома группы, вышедшего ещё в прошлом году.

Коллектив Cyprees Hill (в переводе с английского «Кипарисовый холм») был основан в 1988 году в американском Лос-Анджелесе. Своё название группа ведёт от наименования улицы, на которой выросли создатели группы – Кипарисовая авеню. Более, чем за тридцать лет своего существования, группе удалось продать свыше двадцати миллионов копий альбомов. В своих композициях, помимо хип-хоп музыки, группа использует элементы рок-музыки и нью-металла. Восемь раз альбомы этого коллектива становились обладателем статуса платинового диска, дважды – золотого. Cypress Hill может считаться первой рэп-группой, основанной выходцами из Латинской Америки. В состав группы входят: житель Нью-Йорка итало-американского происхождения Лоуренс Маггеруд (Muggs), кубинец мексиканского происхождения Сенен Райес (Sen Dog) и Луис Фрис (B-Real), наполовину кубинец, наполовину мексиканец. Все они выступают в группе в качестве MC, диджеев и битмейкеров.

С 1991 года коллектив выпустил девять студийных альбомов, последний из которых Elephants On Acid вышел в прошлом году. Именно с этим альбомом музыканты пустились в турне по мировым странам. Хотя, кроме композиций с этого альбома, Cyprees Hill порадуют своих поклонников и старыми известными хитами. В 2012 году музыканты выпустили также небольшой альбом под названием Cypress Hill X Rusko EP 01.