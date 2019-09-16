В Ижевске у него состоится творческая встреча с поклонниками его творчества.

Организаторы общегородского праздника День оружейника пригласили Сергея Бодрова на обсуждение художественного фильма под названием «Калашников». Местом проведения творческой встречи номинанта на премию «Золотой глобус» и «Оскар» с аудиторией был выбран штаб городских проектов «Лифт». Начало мероприятия запланировано на шесть вечера, попасть на него можно после предварительной регистрации. Вместе в Сергеем Бодровым на встрече будет присутствовать режиссёр вышеупомянутой киноленты Константин Буслов. Стоит отметить, что Сергей Бодров-старший выступил в этом фильме в качестве продюсера и одного из сценаристов проекта.

С 18 по 22 сентября в городе Ижевске пройдут мероприятия, посвящённые Дню оружейника. Сам праздник отмечают ежегодно 19 сентября, в этом году его отмечают в восьмой раз. Одной из ключевых тем праздника текущего года станет юбилей советского и российского конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова. В текущем году автору всемирно известного автомата Калашникова исполнилось бы сто лет. В честь этого события в столице Удмуртии запланировано проведение ряда мероприятий, одним из которых станет показ трейлера фильма Константина Буслова «Калашников». Трейлер презентуют впервые на территории России. Напомним, что премьера фильма назначена на 10 ноября, в день рождения Михаила Калашникова. Главные роли в фильме принадлежат Юрию Борисову, Ольге Лерман, Артуру Смольяниноув, Эльдару Калимулину, Виталию Хаеву и Валерию Баринову.