Певец не стал отрицать, что двоих его детей родили суррогатные матери.Это связано с тем, что каждая женщина, которая планирует стать суррогатной матерью, проходит беседу с психологом и даёт своё добровольное согласие на отказ от будущего ребёнка.Заботиться о дочке и сыне Сергею Лазареву помогают опытные няни. Хотя сам певец отметил, что знает, что такое бессонные ночи, когда режутся зубки, так как самостоятельно вставал ночами к старшему сыну.