18.12.2019, 00:35
Сергей Лазарев прокомментировал информацию о суррогатных матерях своих детей
ИА «Ореанда-Новости». Сергей Лазарев прокомментировал информацию о суррогатных матерях своих детей, сообщает издательство «Комсомольская правда».
Певец не стал отрицать, что двоих его детей родили суррогатные матери. Но Лазарев считает, что он единственный родитель в семье. Это связано с тем, что каждая женщина, которая планирует стать суррогатной матерью, проходит беседу с психологом и даёт своё добровольное согласие на отказ от будущего ребёнка.
Заботиться о дочке и сыне Сергею Лазареву помогают опытные няни. Хотя сам певец отметил, что знает, что такое бессонные ночи, когда режутся зубки, так как самостоятельно вставал ночами к старшему сыну.
Певец не стал отрицать, что двоих его детей родили суррогатные матери. Но Лазарев считает, что он единственный родитель в семье. Это связано с тем, что каждая женщина, которая планирует стать суррогатной матерью, проходит беседу с психологом и даёт своё добровольное согласие на отказ от будущего ребёнка.
Заботиться о дочке и сыне Сергею Лазареву помогают опытные няни. Хотя сам певец отметил, что знает, что такое бессонные ночи, когда режутся зубки, так как самостоятельно вставал ночами к старшему сыну.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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