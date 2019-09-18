Сейчас сериал на стадии предварительного производства. Уже найдено место для съёмок – они начнутся в Окленде в ближайшее время.Пока создатели сериала не рассказывают про бюджет проекта, сколько планируется сезонов и когда он появится на экранах. Сообщается лишь то, что сериал будет основан на фантастических романах Дж. Р. Р. Толкина. Авторы также задействуют сюжет, который предшествует «Братству Кольца».