18.09.2019, 10:45
Сериал «Властелин колец» будут снимать в Новой Зеландии
ИА «Ореанда-Новости». Телесериал «Властелин колец», в котором расскажут про возвращение хоббитов, эльфов и орков в родные края, снимут в Новой Зеландии, пишет Associated Press.
Сейчас сериал на стадии предварительного производства. Уже найдено место для съёмок – они начнутся в Окленде в ближайшее время.
Пока создатели сериала не рассказывают про бюджет проекта, сколько планируется сезонов и когда он появится на экранах. Сообщается лишь то, что сериал будет основан на фантастических романах Дж. Р. Р. Толкина. Авторы также задействуют сюжет, который предшествует «Братству Кольца».
Сейчас сериал на стадии предварительного производства. Уже найдено место для съёмок – они начнутся в Окленде в ближайшее время.
Пока создатели сериала не рассказывают про бюджет проекта, сколько планируется сезонов и когда он появится на экранах. Сообщается лишь то, что сериал будет основан на фантастических романах Дж. Р. Р. Толкина. Авторы также задействуют сюжет, который предшествует «Братству Кольца».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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