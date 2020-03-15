ИА «Ореанда-Новости». Шеф-повар указал на главную ошибку, которую совершают почти все, в приготовлении борща.

По словам шеф-повара Антона Самойлова, основное заблуждение на счёт приготовления борща кроется в привычке пережаривать овощи перед добавлением их в бульон. Использование масла для обжарки овощей делает их слишком жирными, что неблагоприятно сказывается на вкусовых качествах самого блюда, поясняет он. Профессиональный повар посоветовал отказаться от этого этапа в приготовлении супа и просто добавлять свежие овощи в кипящий бульон.

Эксперт также подчеркнул, что приправы, соусы и заправки не исправят испорченное блюдо. Они лишь могут усилить, добавив немного более ярких вкусовых ноток, качества хорошо приготовленного борща.