ИА «Ореанда-Новости» Школе-студии при Государственном академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева исполнилось 75 лет.

Коллектив и студентов поздравил президент Владимир Путин, текс поздравления опубликован на сайте Кремля. «Все эти годы студенты и выпускники Школы-студии восхищают зрителей непревзойденным исполнительским мастерством, уникальностью и многообразием концертных номеров», — говорится в поздравлении.

Лидер государства отметил, что Школа-студия стала «кузницей» высокопрофессиональных артистов, как для ансамбля, так и для других творческих коллективов. Также президент отметил, что выступления ансамбля всегда вызывают восторг у зрителей. Путин отдельно поблагодарил педагогов за их труд: «Труд наставников, педагогов, хореографов Школы подвижнический и кропотливый, они продолжают традиции, заложенные Мастером».

Школа-студия была создана Игорем Моисеевым в сентябре 1943 года, в стенах этого учебного заведения готовят артистов для балета мастера. Ученики и выпускники Школы способны воплотить на сцене самые удивительные и характерные образы. Высокий профессионализм танцовщиков по достоинству оценили как российские зрители, так и зарубежная публика. Выпускниками школы стали более 800 мастеров танца, большинство из которых продолжают свою танцевальную карьеру в Государственном академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева. Школа-студия была удостоена в США золотой медали на World Championships of Performing Arts.

Игорь Моисеев — выдающийся российский хореограф и танцовщик, его творчество и деятельность повлияли на развитие мирового хореографического искусства. Он вывел народный танец на новый уровень и сделал его достоянием мировой культуры.

5 декабря Школа-студия отметит свое 75-летие юбилейным концертом на сцене Концертного зала имени П.И. Чайковского. Ученики Школы и артисты Ансамбля представят такие постановки, как Русский танец «Лето», Калмыцкий танец, Корейский танец, хореографическую картину «Футбол», легендарное моисеевское «Яблочко» и другие.