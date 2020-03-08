ИА «Ореанда-Новости». В рамках проекта «Субботы московского школьника» 14 марта пройдёт ряд лекций и мастер-классов. Ребят научат не только методикам изучения иностранных языков, лучшему запоминанию информации, но и покажут, как самостоятельно собрать электрическую лампочку и вырастить сурка.



Провести выходные с пользой для ума, узнать много нового, понять, что школа не всегда бывает скучной, сможет любой московский школьник в следующую субботу. Столица запускает образовательный проект, который призван показать, что получение знаний - это не скучно, а важно и очень интересно. Кроме того, на занятиях предложат альтернативные варианты образовательных программ, спектр умений и навыков, которыми могут овладеть дети в школе.

На официальном сайте администрации Москвы, была представлена программа проекта «Субботы московского школьника». 14 марта в ходе лекций и мастер-классов пришедшие смогут познакомиться с экономическими терминами, методиками эффективного запоминания информации, изучения иностранных языков. Решат головоломки и подискутируют о роли искусственного интеллекта в нашей жизни. Научаться собирать лампочки и разводить сурков.

Для посещения необходимо зарегистрироваться на портале проекта.