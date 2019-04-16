ИА «Ореанда-Новости». Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров неоднозначно отнёсся к произошедшему накануне происшествию в Париже. Артист написал стихи, где назвал произошедшее в свойственном ему стиле «фигнёй».

Открылись рты и стыли души

У общества застрял комок.



Эти строчки музыкант посвятил вчерашнему инциденту в соборе Парижской Богоматери. В итоге он констатирует, что «Перформанс удался на славу», и продолжает «Ржала Истории Кобыла, над тем, что всё это Фигня».



Сарказм, царящий в ответе бунтаря, объясним его отношением к происходящим сегодня в мире процессам. Во многом его взгляды реалиста перекликаются с точкой зрения простых обывателей во Франции.

Многие подписчики Шнура негативно отреагировали на такой комментарий к национальной трагедии. Пользователи открыто осуждали любимого певца за такой стёб над произошедшим.

Хотя, надо отметить, что Шнуров в своём культурном сарказме не одинок.

Ранее сообщалось, что сатирический еженедельник Charlie Hebdo, сегодня опубликовал на обложке карикатуру на президента Франции Эмануэля Макрона с узнаваемыми чертами горящего собора вместо прически.

«Я начну с каркаса», - гласит слоган к иллюстрации. Тонкий намёк на неплодотворные реформы проводимые политиком был также неоднозначно расценен читателями журнала. Люди писали в отзывах о том, что правительству страны необходимо сегодня большее внимание уделить проблемам людей. Миллионы, которые изыскались в одночасье на ликвидацию последствий катастрофы в соборе Парижской Богоматери, следовало бы пустить на поддержку нуждающихся, стоящих за чертой бедности граждан республики.