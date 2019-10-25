25.10.2019, 14:26
Шнуров считает, что в России не читают книг
ИА «Ореанда-Новости».Музыкант Сергей Шнуров заявил о том, что россияне сегодня все своё свободное время проводят в социальных сетях. Об этом говорится в "360". Шнуров говорит, что там им предлагают читать "всякую ерунду". Музыкант заявил, что люди возможно вспомнят о чтении после того, как произойдет Третья мировая война. По его словам, тогда люди спустятся в подвалы и начнут читать при свечах.
Шнуров ещё сказал о том, что в Советском Союзе люди жили в иллюзорном мире книг. Он также заявил, что дворяне классическую литературу писали для дворян.
Шнуров отметил, что в социальных сетях сегодня можно выразить свои эмоции, не напечатав ни слова . Для этого сегодня многие пользуются эмоджи.
Музыкант заявил, что сегодня молодёжь мир воспринимает визуально.
Шнуров ещё сказал о том, что в Советском Союзе люди жили в иллюзорном мире книг. Он также заявил, что дворяне классическую литературу писали для дворян.
Шнуров отметил, что в социальных сетях сегодня можно выразить свои эмоции, не напечатав ни слова . Для этого сегодня многие пользуются эмоджи.
Музыкант заявил, что сегодня молодёжь мир воспринимает визуально.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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