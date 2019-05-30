ИА «Ореанда-Новости» Шпагат бывшей балерины Большого театра Анастасии Волочковой внесён в Книгу рекордов России. Об этом экс-балерина рассказала на своей страничке в Instagram.

Волочкова написала и длину своего шпагата, которая была зафиксирована – 2,25. При этом артистка балета отметила, что любое физическое упражнение даётся с большим трудом.

Помимо того, Волочкова призвала людей, которые пишут негативные комментарии в её адрес, посетить спортзал. По её мнению при активных занятиях спортом у ненавистников не останется времени на негатив.