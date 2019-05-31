ИА «Ореанда-Новости» . Новозеландский интернет-магазин был вынужден снять с продажи белые футболки с надписьюиз-за обвинений в расизме, пишет Daily Mail. Футболки выпустила компания VJM Publishing с целью «потроллить местных коммунистов» и фанатиков, выступающих против белых.

«Если вы белый, носите эту футболку, чтобы троллить ваших местных коммунистов, а если вы чернокожий — носите, чтобы троллить отсталых белых обывателей. В любом случае это весело!» — заявили в компании, подчеркнув, что расизма в таком лозунге нет.

А накануне британский супермаркет Waitrose стал фигурантом расистского скандала из-за набора пасхальных шоколадных уток. В подарочной коробке продавались три утки — из белого, молочного и темного шоколада. При этом каждая из них была подписана — «Пушистая», «Хрустящая» и «Гадкая».

Причиной скандала стала именно третья надпись. Покупатели магазина оскорбились, решив, что супермаркет ущемляет их по цвету кожи, передает телеканал «360». После этого Waitrose извинилась за выпуск данных набора. Отмечается, что шоколадки были изъяты из продажи для переоформления упаковки без использования надписей. Слово «Гадкая» (ugly) созвучно английскому названию сказки «Гадкий утенок» (The Ugly Duckling). В ней упоминался некрасивый утенок с коричневыми перьями, который со временем превратился в красивую птицу.

В марте житель британского Бирмингема Адиль Каяни обвинил авиакомпанию EasyJet в расизме за то, что его выгнали из туалета. По словам Каяни, у которого есть пакистанские корни, во время перелета из Марракеша в Манчестер бортпроводник открыл дверь и заглянул внутрь.