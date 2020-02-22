ИА «Ореанда-Новости». Шутники превратили круглое отверстие в стене возле банка в туристическую достопримечательность.

С декабря 2018 года начали публиковаться отзывы на TripAdvisor о The hole at NatWest в Илкестоне.

«NatWest hole» (дыра в стене рядом с банкоматом) теперь занимает четвертое место из 16 достопримечательностей в городе Дербишир, основываясь на отзывах пользователей.

Один рецензент на TripAdvisor оставил комментарий: «она может быть очень занята, и вы можете стоять в очереди часами, но это стоит ожидания».

Другой: «в городе Агра есть Тадж-Махал, в Париже - Эйфелева башня, а в Сиднее - Оперный театр. Но все они бледнеют по сравнению с тем, что я впервые увидел дыру Илкестона в стене».

Пол Миллер, председатель Илкестонского и окружного исторического общества, сказал, что он был «ошарашен» высоким рейтингом этой дыры. Представительница NatWest уточнила, что отверстие было введено в середине 1990-х годов в качестве функции безопасности, чтобы люди, использующие банкомат, могли видеть, если кто-то скрывается за стеной.

Это не первый случай, когда язвительные отзывы делают популярными достопримечательности на TripAdvisor.