ИА «Ореанда-Новости» Около 170 представителей шведской музыкальной индустрии и культуры написали письмо, в котором призывают бойкотировать песенный конкурс «Евровидение-2019» из-за политики Израиля. Сообщение от музыкантов появилось в издании Aftonbladet во вторник, 2 апреля.

В сообщении сказано, что Израиль использует международный конкурс песен, чтобы скрыть преступления, которые совершили израильские власти в отношении палестинского народа.

В послании отмечается, что спустя несколько дней после того, как исполнительница от Израиля одержала победу на конкурсе, израильские военные убили 62 палестинцев, протестующих в Секторе Газа.

Кроме этого, авторы петиции обвинили израильские власти в апартеиде и нарушении прав жителей Палестины. Протестующие предлагают Израилю не участвовать в культурном обмене.

Международный песенный конкурс «Евровидение» пройдёт с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию представляет Сергей Лазарев.