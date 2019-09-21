ИА «Ореанда-Новости». В честь 80-летия с момента выхода первого комикса с супергероем Бэтменом в 11 городах мира зажгут его знаменитый сигнал, пишет РИА Новости.



Бэт-сигнал зажгут в Мельбурне, Токио, Йоханнесбурге, Берлине, Париже, Барселоне, Сан-Паулу, Нью-Йорке, Монреале, Мехико, Лос-Анджелесе и Лондоне. Сигнал появится на зданиях в восемь вечера по местному времени.



Бэт-сигнал — специальный прожектор, который проецировал эмблему летучей мыши над ночным небом вымышленного города Готэм-Сити. Этот знак говорил о том, что людям нужна помощь супергероя.