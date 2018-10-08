ИА «Ореанда-Новости»ТРЦ Охта Молл в Петербурге приглашает на мероприятия. Рассказываем афишу на предстоящую неделю. Подробнее в пресс-релизе ОХТА LAB.

На этой неделе поговорим о синдроме «плохой мамы» и о том, как формируются страхи и сомнения, вместе с Романом Саблиным, первым экотренером в России, обсудим самые выгодные экопривычки, а с Екатериной Дементьевой, известной журналисткой, разберёмся, как строить маленькие, но эффективные медиа.

9 октября, 19:00 
#ОхтаParents: Синдром «плохой мамы» 
Психолог Алина Архипова расскажет, откуда берётся комплекс «плохой мамы» и что на самом деле нужно ребёнку от родителей? 
Вход свободный, обязательная регистрация: goo.gl/WSVkGf.

13 октября, 15:00 
#ОхтаPsychology: Лекция «Зачем задавать вопросы к очевидностям или как кефир связан со смыслом жизни?» 
Магистр психологических наук и практикующий психолог Марина Антони расскажет, из каких правил, убеждений и ментальных установок принимаются решения, как возникают сомнения и формируются страхи. 
Вход свободный, обязательная регистрация: goo.gl/cqnUGh.

13 октября, 17:00 
#ОхтаScience: Лекция Екатерины Виноградовой «Есть ли у человека инстинкты?» 
Проект «Зануда» представляет лекцию кандидата биологических наук Екатерины Виноградовой о том, какую именно роль в нашей жизни играют инстинкты, в том числе материнский инстинкт и инстинкт самосохранения. 
Вход свободный, обязательная регистрация: goo.gl/zNoQqf.

13 октября, 19:00 
#ОхтаLibrary: Лекция Романа Саблина «Самые выгодные экопривычки» 
На встрече с Романом Саблиным, первым в России экотренером, поговорим о самых выгодных и удобных экопривычках. Что по-настоящему влияет на состояние окружающей среды и нашего здоровья? Как не попасться на удочку гринвошинга? 
Вход свободный, обязательная регистрация: goo.gl/e4VJuw.

14 октября, 15:00 
#Журналистика 4.0. Как перестать хотеть быть Дудем и строить маленькие, но эффективные медиа? 
Главный редактор службы контента Яндекса и соосновательница канала Психо Daily Екатерина Дементьева расскажет, как строить небольшие, но влиятельные медиа, которые не будут имитировать успех Дудя, но будут про то, в чем разбираетесь именно вы. 
Вход свободный, обязательная регистрация: goo.gl/2uwdRa.

14 октября, 18:00 
#ОхтаLibrary: Фестиваль «Литература и театр» 
В рамках фестиваля «Литература и театр» будут представлены спектакли молодых режиссеров в жанре Средневековой мистерии и Комедии дель арте. Перед показами театральный критик Юлия Клейман расскажет о стилистике и новаторстве каждого кейса. 
Вход свободный, обязательная регистрация: goo.gl/Ne8wjx.

14 октября, 20:00 
#ОхтаComics: Комикс-ринг. Ирвинг 
Новая встреча Клуба Супергероев посвящена обсуждению русского комикса о волшебнике Ирвинге. 
Вход свободный, обязательная регистрация: goo.gl/miAmvz.

Санкт-Петербург, ТРЦ «Охта Молл», Брантовская дорога, 3. 
2 этаж, Охта Lab