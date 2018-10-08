«Синдром плохой мамы» и экопривычки: ОХТА LAB приглашает на мероприятия недели в Санкт-Петербурге
ИА «Ореанда-Новости». ТРЦ Охта Молл в Петербурге приглашает на мероприятия. Рассказываем афишу на предстоящую неделю. Подробнее в пресс-релизе ОХТА LAB.
На этой неделе поговорим о синдроме «плохой мамы» и о том, как формируются страхи и сомнения, вместе с Романом Саблиным, первым экотренером в России, обсудим самые выгодные экопривычки, а с Екатериной Дементьевой, известной журналисткой, разберёмся, как строить маленькие, но эффективные медиа.
9 октября, 19:00
#ОхтаParents: Синдром «плохой мамы»
Психолог Алина Архипова расскажет, откуда берётся комплекс «плохой мамы» и что на самом деле нужно ребёнку от родителей?
Вход свободный, обязательная регистрация: goo.gl/WSVkGf.
13 октября, 15:00
#ОхтаPsychology: Лекция «Зачем задавать вопросы к очевидностям или как кефир связан со смыслом жизни?»
Магистр психологических наук и практикующий психолог Марина Антони расскажет, из каких правил, убеждений и ментальных установок принимаются решения, как возникают сомнения и формируются страхи.
Вход свободный, обязательная регистрация: goo.gl/cqnUGh.
13 октября, 17:00
#ОхтаScience: Лекция Екатерины Виноградовой «Есть ли у человека инстинкты?»
Проект «Зануда» представляет лекцию кандидата биологических наук Екатерины Виноградовой о том, какую именно роль в нашей жизни играют инстинкты, в том числе материнский инстинкт и инстинкт самосохранения.
Вход свободный, обязательная регистрация: goo.gl/zNoQqf.
13 октября, 19:00
#ОхтаLibrary: Лекция Романа Саблина «Самые выгодные экопривычки»
На встрече с Романом Саблиным, первым в России экотренером, поговорим о самых выгодных и удобных экопривычках. Что по-настоящему влияет на состояние окружающей среды и нашего здоровья? Как не попасться на удочку гринвошинга?
Вход свободный, обязательная регистрация: goo.gl/e4VJuw.
14 октября, 15:00
#Журналистика 4.0. Как перестать хотеть быть Дудем и строить маленькие, но эффективные медиа?
Главный редактор службы контента Яндекса и соосновательница канала Психо Daily Екатерина Дементьева расскажет, как строить небольшие, но влиятельные медиа, которые не будут имитировать успех Дудя, но будут про то, в чем разбираетесь именно вы.
Вход свободный, обязательная регистрация: goo.gl/2uwdRa.
14 октября, 18:00
#ОхтаLibrary: Фестиваль «Литература и театр»
В рамках фестиваля «Литература и театр» будут представлены спектакли молодых режиссеров в жанре Средневековой мистерии и Комедии дель арте. Перед показами театральный критик Юлия Клейман расскажет о стилистике и новаторстве каждого кейса.
Вход свободный, обязательная регистрация: goo.gl/Ne8wjx.
14 октября, 20:00
#ОхтаComics: Комикс-ринг. Ирвинг
Новая встреча Клуба Супергероев посвящена обсуждению русского комикса о волшебнике Ирвинге.
Вход свободный, обязательная регистрация: goo.gl/miAmvz.
Санкт-Петербург, ТРЦ «Охта Молл», Брантовская дорога, 3.
2 этаж, Охта Lab
Комментарии