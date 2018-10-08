ИА «Ореанда-Новости». ТРЦ Охта Молл в Петербурге приглашает на мероприятия. Рассказываем афишу на предстоящую неделю. Подробнее в пресс-релизе ОХТА LAB.



На этой неделе поговорим о синдроме «плохой мамы» и о том, как формируются страхи и сомнения, вместе с Романом Саблиным, первым экотренером в России, обсудим самые выгодные экопривычки, а с Екатериной Дементьевой, известной журналисткой, разберёмся, как строить маленькие, но эффективные медиа.

9 октября, 19:00

#ОхтаParents: Синдром «плохой мамы»

Психолог Алина Архипова расскажет, откуда берётся комплекс «плохой мамы» и что на самом деле нужно ребёнку от родителей?

Вход свободный, обязательная регистрация: goo.gl/WSVkGf.

13 октября, 15:00

#ОхтаPsychology: Лекция «Зачем задавать вопросы к очевидностям или как кефир связан со смыслом жизни?»

Магистр психологических наук и практикующий психолог Марина Антони расскажет, из каких правил, убеждений и ментальных установок принимаются решения, как возникают сомнения и формируются страхи.

Вход свободный, обязательная регистрация: goo.gl/cqnUGh.

13 октября, 17:00

#ОхтаScience: Лекция Екатерины Виноградовой «Есть ли у человека инстинкты?»

Проект «Зануда» представляет лекцию кандидата биологических наук Екатерины Виноградовой о том, какую именно роль в нашей жизни играют инстинкты, в том числе материнский инстинкт и инстинкт самосохранения.

Вход свободный, обязательная регистрация: goo.gl/zNoQqf.

13 октября, 19:00

#ОхтаLibrary: Лекция Романа Саблина «Самые выгодные экопривычки»

На встрече с Романом Саблиным, первым в России экотренером, поговорим о самых выгодных и удобных экопривычках. Что по-настоящему влияет на состояние окружающей среды и нашего здоровья? Как не попасться на удочку гринвошинга?

Вход свободный, обязательная регистрация: goo.gl/e4VJuw.

14 октября, 15:00

#Журналистика 4.0. Как перестать хотеть быть Дудем и строить маленькие, но эффективные медиа?

Главный редактор службы контента Яндекса и соосновательница канала Психо Daily Екатерина Дементьева расскажет, как строить небольшие, но влиятельные медиа, которые не будут имитировать успех Дудя, но будут про то, в чем разбираетесь именно вы.

Вход свободный, обязательная регистрация: goo.gl/2uwdRa.

14 октября, 18:00

#ОхтаLibrary: Фестиваль «Литература и театр»

В рамках фестиваля «Литература и театр» будут представлены спектакли молодых режиссеров в жанре Средневековой мистерии и Комедии дель арте. Перед показами театральный критик Юлия Клейман расскажет о стилистике и новаторстве каждого кейса.

Вход свободный, обязательная регистрация: goo.gl/Ne8wjx.

14 октября, 20:00

#ОхтаComics: Комикс-ринг. Ирвинг

Новая встреча Клуба Супергероев посвящена обсуждению русского комикса о волшебнике Ирвинге.

Вход свободный, обязательная регистрация: goo.gl/miAmvz.

Санкт-Петербург, ТРЦ «Охта Молл», Брантовская дорога, 3.

2 этаж, Охта Lab