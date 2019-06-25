25.06.2019, 15:50
Скончалась актриса Алла Покровская
ИА «Ореанда-Новости» Исполнительница ролей в театре и кино, народная артистка РСФСР, профессор и театральный режиссёр Алла Покровская ушла из жизни в возрасте 81 года 25 июня. О кончине актрисы рассказали в пресс-службе МХТ им. Чехова.
Причина смерти не уточняется. Дата и время прощания будут объявлены позже. Алла Покровская играла в фильмах «Выбор цели», «Июльский дождь», «Высоцкий. Спасибо, что живой».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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