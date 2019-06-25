О кончине актрисы рассказали в пресс-службе МХТ им. Чехова.

Причина смерти не уточняется. Дата и время прощания будут объявлены позже. Алла Покровская играла в фильмах «Выбор цели», «Июльский дождь», «Высоцкий. Спасибо, что живой».