ИА «Ореанда-Новости»  Исполнительница ролей в театре и кино, народная артистка РСФСР, профессор и театральный режиссёр Алла Покровская ушла из жизни в возрасте 81 года  25 июня. О кончине актрисы рассказали в пресс-службе МХТ им. Чехова.

Причина смерти не уточняется. Дата и время прощания будут объявлены позже.  Алла Покровская играла в фильмах «Выбор цели», «Июльский дождь», «Высоцкий. Спасибо, что живой».