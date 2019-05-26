26.05.2019, 17:57
Скончался актёр фильма "Анжелика - маркиза ангелов"
ИА «Ореанда-Новости» В Париже ушёл из жизни известный французский актёр Пьер Ате, ему было 89 лет. Ате скончался в пятницу, сообщает BFM TV.
Российскому зрителю он был известен по своим ролям в кинокартинах «Анжелика — маркиза ангелов», где он сыграл шевалье де Жермонтаза, и мини-сериале «Графиня де Монсоро» по одноименной книге Дюма.
Во Франции Ате озвучивал Джокера в фильме «Бэтмэн», а также был «голосом» Шона Коннери и Тома Селлека. Родился Ате 20 апреля 1930 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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