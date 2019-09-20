20.09.2019, 19:06
Скончался актёр из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
ИА «Ореанда-Новости». Народный артист Игорь Шибанов ушёл из жизни в возрасте 75 лет.
В последний раз актёр был на сцене 14 сентября – он участвовал в постановке «Бешеные деньги». В субботу должен был состояться показ спектакля в Краснодаре, но во время гастролей у артиста произошла остановка сердца.
Дату и место прощания с актёром назовут позже.
Известноть Шибанов получил, играя в таких фильмах, как «Брат», «Замок», «Улицы разбитых фонарей» и других картинах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии