ИА «Ореанда-Новости». Актёр Макс фон Сюдов умер во Франции. Знаменитому актёру было девяносто лет. 

Макс фон Сюдов - деятель кино. В послужном списке уроженца шведского города Лунд 195 кинематографических работ.

Увидеть его героев можно в полнометражных лентах "Остров проклятых", "Девичий источник", "Стыд", Седьмая печать" и сериалах "Игра престолов", "Приключения молодого Индианы Джонса" и др. 