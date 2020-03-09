Знаменитому актёру было девяносто лет.Макс фон Сюдов - деятель кино. В послужном списке уроженца шведского города Лунд 195 кинематографических работ.Увидеть его героев можно в полнометражных лентах "Остров проклятых", "Девичий источник", "Стыд", Седьмая печать" и сериалах "Игра престолов", "Приключения молодого Индианы Джонса" и др.