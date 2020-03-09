09.03.2020, 15:36
Скончался актёр Макс фон Сюдов
ИА «Ореанда-Новости». Актёр Макс фон Сюдов умер во Франции. Знаменитому актёру было девяносто лет.
Макс фон Сюдов - деятель кино. В послужном списке уроженца шведского города Лунд 195 кинематографических работ.
Увидеть его героев можно в полнометражных лентах "Остров проклятых", "Девичий источник", "Стыд", Седьмая печать" и сериалах "Игра престолов", "Приключения молодого Индианы Джонса" и др.
Макс фон Сюдов - деятель кино. В послужном списке уроженца шведского города Лунд 195 кинематографических работ.
Увидеть его героев можно в полнометражных лентах "Остров проклятых", "Девичий источник", "Стыд", Седьмая печать" и сериалах "Игра престолов", "Приключения молодого Индианы Джонса" и др.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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