ИА «Ореанда-Новости» Ушёл из жзни голливудский актёр, обладатель премии «Эмми» Рип Торн (настоящее имя - Элмор Руал Торн-младший). Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителя актёра. Торну было 88 лет, он умер у себя дома.

Актёрству Торн посвятил 60 лет своей жизни, он известен своей ролью в сериале «Шоу Ларри Сандерса», за которую получил премию «Эмми». Всего на эту престижную награду он номинировался девять раз. Также Торн играл в фильмах «Люди в чёрном», «Кросс-Крик» и других.