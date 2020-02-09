ИА «Ореанда-Новости». В возрасте 88-и лет умер композитор Сергей Слонимский.

Композитор, народный артист РСФСР Сергей Слонимский ушёл из жизни в Санкт-Петербурге. На момент смерти музыкальному деятелю было 88 лет. О печальном событии сообщил комитет по культуре Санкт-Петербурга.

Комитет подчеркнул, что смерть композитора стала тяжёлой утратой для музыкального мира. Он также выразил соболезнования родным и близким артиста.

Слонимский считался одним из ярчайших композиторов современности. Он родился в августе 1932 года в Ленинграде. Его авторству принадлежат 34 симфонии, 8 опер, 3 балета, вокальные и камерные музыкальные произведения, а также многочисленная музыка к кино и театральным постановкам.