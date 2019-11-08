ИА «Ореанда-Новости». Модельер Патрик-Луи Виттон скончался во Франции.

На официальной странице Louis Vuitton в Instagram появилось сообщение о смерти модельера.

Дом моды сообщил о смерти праправнука основателя целого бренда. Он выразил глубокие соболезнования семье модельера, отдельно отметив Пьера-Луи и Бенуа-Луи, внукам Патрика-Луи и близким. Модельеру было 68 лет.

К соболезнованиям присоединились многие знаменитости, уважающие и любящие торговый дом, а также обычные люди, являющиеся фанатами бренда.

Официальной причины смерти пока не названо.

Дом моды Louis Vuitton был основан во Франции в 1854 году. С тех пор он успешно развивается и является одним из самых популярных и любимых торговых домов в мире.