ИА «Ореанда-Новости». Роман Карцев скончался в возрасте 79 лет. Близкие рассказали, что он перенёс инсульт и в последнее время был серьёзно болен.



Директор артиста Наталья Жеромская сообщила, что артист будет похоронен на Троекуровском кладбище.



«Будет похоронен на Троекуровском кладбище. Пока неизвестно, где именно будет организовано прощание. Сейчас еду по этим вопросам документальным всё решать», — сказала Жеромская, её слова цитирует РБК.

На этом же кладбище находится могила его многолетнего партнера по сцене Виктора Ильченко. Дата траурной церемонии пока не назначена.

Карцев родился 20 мая 1939 года в Одессе. Его настоящее имя Роман Кац. После смерти своего сценического партнера Ильченко актёр отказался выступать с кем-то еще и выходил на сцену с моноспектаклями и одиночными номерами. Также Карцев снимался в фильмах, в том числе «Небеса обетованные», «Предсказание», «Старые клячи», «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита».