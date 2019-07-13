ИА «Ореанда-Новости». В Петербурге на 84-м году жизни умер поэт и драматург Виктор Соснора, пишет «МК».



Сообщается, что в последнюю неделю здоровье поэта начало стремительно ухудшаться, его положили в больницу, однако врачи помочь не смогли.



Стихотворения Сосноры о Древней Руси впервые были опубликованы в 1960 году, спустя два года вышел сборник стихов «Январский ливень2. Соснора - лауреат нескольких премий, возглавлял Международную Академию русского стиха.