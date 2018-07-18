ИА «Ореанда-Новости». Известный советский, российский актёр театра, кино и телевидения Владислав Жуковский скончался во вторник, 17 июля, в Красноярске в возрасте 74 лет. Заслуженный артист России длительное время страдал от болезни.



Сообщение о смерти российского актёра было опубликовано на официальном сайте Красноярского драматического театра имени Пушкина.



Сообщение о смерти российского актёра было опубликовано на официальном сайте Красноярского драматического театра имени Пушкина.

Актёр Владислав Жуковский был рождён в 1944 году на территории Красноярского края в селе Караульное. Спустя два года после его рождения, семья артиста переехала в Москву. Окончив семь классов школы Владислав Жуковский стал студентом ремесленного училища, в котором изучал курсы по специальности "слесарь-сборщик промышленной продукции". После учёбы Жуковский устроился работать на машиностроительный завод имени Хруничева. Вскоре актёр прошёл службу в армии - в группе советских войск в Федеративной Республике Германии. После увольнения в запас Владислава Жуковского приняли на работу на "Мосфильм" на должность механика съёмочной техники. После армии Жуковский поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина, где получил специальность "актёр драматического театра и кино". Начиная с 1978 года служил в Красноярском краевом театре драмы имени Пушкина, а также являлся педагогом театрального факультета Красноярского государственного института искусств.





Зрители впервые увидели Владислава Жуковского на экранах в 1964 году в кинокартине Александра Роу “Морозко”, где актёр исполнил эпизодическую роль разбойника. Артист сыграл в советской художественной киноленте, исторической дилогии режиссёра Алексея Салтыкова "Емельян Пугачев" в 1978 году. Также артисту досталась одна из ролей в сериале "Улицы разбитых фонарей".





Пётр Пимашков, являющийся бывшим главой города Красноярска, выразил соболезнования родным и близким заслуженного артиста Российской Федерации на своей странице в Facebook. Бывший мэр Красноярска отметил, что Владислав Жуковский был не только известным драматическим актёром, а также великолепным педагогом и человеком с активной гражданской позицией. Пётр Пимашков пишет, что смерть советского и российского актёра является огромной потерей для культуры Красноярского края. Информация о дате и месте прощания с заслуженным артистом РФ Владиславом Жуковским в настоящее время неизвестна.