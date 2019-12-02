02.12.2019, 16:04
Скорсезе рассказал, почему решил не делать из фильма "Ирландец" сериал
ИА «Ореанда-Новости» Режиссёр фильма "Ирландец" Мартин Скорсезе заявил, что его лучше смотреть, когда он не разбит на части. Об этом пишет Collider.
Знаменитый постановщик снял фильм, который длится три с половиной часа. Такое количество экранного времени ему понадобилось, чтобы познакомить зрителей с жизнью Фрэнка Ширана. Скорсезе заявил, что он даже никогда не задумывался над тем. чтобы сделать из этого проекта сериал.
Режиссёр сказал, что фильм "Ирландец" нужно смотреть непрерывно, поскольку его идея заключается в появлении все новых подробностей, которые раскрываются постепенно.
Знаменитый постановщик снял фильм, который длится три с половиной часа. Такое количество экранного времени ему понадобилось, чтобы познакомить зрителей с жизнью Фрэнка Ширана. Скорсезе заявил, что он даже никогда не задумывался над тем. чтобы сделать из этого проекта сериал.
Режиссёр сказал, что фильм "Ирландец" нужно смотреть непрерывно, поскольку его идея заключается в появлении все новых подробностей, которые раскрываются постепенно.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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