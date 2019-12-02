Знаменитый постановщик снял фильм, который длится три с половиной часа. Такое количество экранного времени ему понадобилось, чтобы познакомить зрителей с жизнью Фрэнка Ширана. Скорсезе заявил, что он даже никогда не задумывался над тем. чтобы сделать из этого проекта сериал.Режиссёр сказал, что фильм "Ирландец" нужно смотреть непрерывно, поскольку его идея заключается в появлении все новых подробностей, которые раскрываются постепенно.