ИА «Ореанда-Новости». Пользователи рассказали, какие песни им не надоедает слушать от начала и до конца, результаты опроса представил портал BuzzFeed, пишет РИА Новости.



Всего в перечень попала 31 песня. Возглавила рейтинг композиция 2006 года Welcome to the Black Parade американской рок-группы My Chemical Romance.



На втором месте идёт трек Уитни Хьюстон из фильма "Телохранитель" I Will Always Love You (1992 год), третье место досталось песне Africa (1982 год) рок-группы Toto.



В топ-31 также попали Someone Like You певицы Адель, Hallelujah в исполнении Джеффа Бакли, оскароносный хит Селин Дион My Heart Will Go On, Losing My Religion рок-группы R.E.M.