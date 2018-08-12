ИА «Ореанда-Новости». На улице Бич-роуд в приморском городке Клеведон (к западу от Бристоля – родного города художника) на фонарном столбе появился «дорожный знак», который, предположительно, принадлежит руке знаменитого Бэнкси.

Изображение провисело недолго – не продержалось и суток. Пользователи социальных сетей выдвинули предположение о том, что в ночь с пятницы на субботу новое произведение было попросту украдено.

Работа Бэнкси интерпретирует дорожный знак, который предупреждает водителя о том, что дорогу могут переходить пожилые люди. Однако в варианте Бэнкси старики сохранили свои силуэты, только вот дорогу переходят не сами – их переносят на своих спинах дети.

Бэнкси – нашумевший андерграундный художник стрит-арта из Англии. Его настоящее имя всё ещё остаётся неизвестным, несмотря на рвение, с которым о нём собирают информацию. Кто-то называет его творчество искусством, а кто-то – вандализмом.

В России в Москве с начала июня в Центральном доме художника открыта первая в стране персональная выставка работ Бэнкси, которую можно успеть посетить до 2 сентября. В экспозиции представлены трафаретные работы (картон, холст), офсетные литографии на бумаге, принты, фотографии артов с улиц Лондона – всего около ста работ. Каждому посетителю предоставляется выбор, каким запечатлеть для себя образ Бэнкси – гений он, художник, бизнесмен или вандал.

Организаторы не пытались связаться с художником, чтобы услышать его отзыв. Но едва ли стоит ожидать положительного отклика: едва ли Бэнкси поддержит людей, которые за деньги показывают его искусство, которое он напротив стремится сделать доступным. Британец поддерживает лишь те выставки, которые организует сам, но ожидать, когда он доберётся до России можно было очень и очень долго.