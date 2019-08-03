ИА «Ореанда-Новости» Как пишет русское издание Forbes, начинающая певица Ольга Бузова за один рекламный пост в Instagram получает почти миллион рублей.

У Бузовой 16 миллионов подписчиков и, как она сама утверждает, по количеству запросов интернет - пользователей звезда «Дома 2» обогнала Владимира Путина.

В июле русская версия журнала Forbes поставила Бузову на пятое место в рейтинге самых успешных российских музыкантов, которым не исполнилось сорока. Доход певицы за прошедший год составил почти четыре с половиной миллиона долларов.

На вершине рейтинга оказался рэпер Баста: его доход составил почти семь миллионов долларов.