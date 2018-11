Как сообщает британский таблоид The Sun, Spice Girls уже записали, в обстановке строжайшей секретности, видеообращение, в котором делятся с поклонниками этой радостной новостью. Увидеть его фанаты "перчинок" могут уже завтра, 5 ноября. Кроме того,, которое пройдет летом грядущего года в Великобритании. Сообщается, что первое после воссоединения интервью группа даст в ближайшую субботу на шоу Джонатана Росса.Легендарная женская поп-группа Spice Girls появилась в середине 1990-х и состояла из Мелани Браун, Виктории Бэкхэм (Адамс), Эммы Бантом, Джерри Холлиуэлл и Мелани Чисхолм. Группа была на пике популярности до начала 2000-х и вошла в историю поп-музыки благодаря своим хитам Spice Up Your Life, Stop and Who Do You Think You Are, Viva Forever и Wannabe. На мировой эстраде группа ярко выделялась из общей массой своей яркой индивидуальностью: девушки на протяжении всей карьеры отвергали любые попытки продюсеров изменить стиль группы, продолжая настаивать на уникальности каждой из участниц. Про признанию многих мировых звезд, например, Леди Гаги, Бейонсе и Адель, Spice Girls оказали огромное влияние на современную поп-музыку и культуру в целом. В таком виде группа просуществовала до 2000 года, успев выпустить три полноценных альбома. После многолетнего перерыва группа объединилась в 2008 году для проведения очередного турне. С тех пор единственное совместное выступление группы прошло на закрытии Олимпиады в Лондоне в 2012 году.. Многие отметили, что отсутствие новых хитов, а также одной из самых ярких участниц группы сделает турне скучным и может привести его к провалу, в то время как другие посоветовали Spice Girls смириться с тем, что время их былой славы давно ушло.