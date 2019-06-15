15.06.2019, 12:55
Солистка "А-Студио" намекнула о возможном воссоединении с рэпером Гуфом
ИА "Ореанда-Новости" Солистка известной музыкальной группы "А-Студио" Кэти Топурия намекнула о том, что, возможно, она возобновит свои отношения с рэп-исполнителем Гуфом. Заявление о том, что они в настоящее время общаются, Топурия сделала в программе Регины Тодоренко.
32-летняя российская исполнительница грузинского происхождения Кэти Топурия рассталась с известным рэпером Алексеем Долматовым (более известного под псевдонимом Гуф) осенью прошлого года. Какое-то время причиной расставания считали роман 39-летнего Гуфа с другой девушкой, однако, певица рассказала о том, что эта измена абсолютно не повлияла на её решение разойтись. Истинной причиной расставания является разный образ жизни артистов, считает Топурия. Поклонники Топурия в то время закидывали её сообщениями о том, чтобы возобновить отношения с Гуфом, приводя в оправдание личный аккаунт в Инстаграме рэпера, где он регулярно признаётся в любви к девушке. Однако, вокалистка "А-Студио" была непреклонна. Последующие слухи о её воссоединении с Гуфом Кэти Топурия тщательно опровергала.
Спустя какое-то время Гуф предпринял попытку вновь пообщаться с бывшей спутницей, и Топурия в программе Тодоренко намекнула, что, возможно, даст ему ещё один шанс.
Кэти Топурия не раз отмечала, что к Алексею Долматову у неё были сильные чувства, девушка в своё время активно помогала рэперу в борьбе против наркозависимости. Сам Гуф неоднократно отмечал, что огромный вклад в том, что он завязал с наркотическими веществами, принадлежит его возлюбленной. Поклонники этой пары надеются, что любовь Топурия к Гуфу не угасла и молодые успешные исполнители ещё порадуют их совместными выходами.
32-летняя российская исполнительница грузинского происхождения Кэти Топурия рассталась с известным рэпером Алексеем Долматовым (более известного под псевдонимом Гуф) осенью прошлого года. Какое-то время причиной расставания считали роман 39-летнего Гуфа с другой девушкой, однако, певица рассказала о том, что эта измена абсолютно не повлияла на её решение разойтись. Истинной причиной расставания является разный образ жизни артистов, считает Топурия. Поклонники Топурия в то время закидывали её сообщениями о том, чтобы возобновить отношения с Гуфом, приводя в оправдание личный аккаунт в Инстаграме рэпера, где он регулярно признаётся в любви к девушке. Однако, вокалистка "А-Студио" была непреклонна. Последующие слухи о её воссоединении с Гуфом Кэти Топурия тщательно опровергала.
Спустя какое-то время Гуф предпринял попытку вновь пообщаться с бывшей спутницей, и Топурия в программе Тодоренко намекнула, что, возможно, даст ему ещё один шанс.
Кэти Топурия не раз отмечала, что к Алексею Долматову у неё были сильные чувства, девушка в своё время активно помогала рэперу в борьбе против наркозависимости. Сам Гуф неоднократно отмечал, что огромный вклад в том, что он завязал с наркотическими веществами, принадлежит его возлюбленной. Поклонники этой пары надеются, что любовь Топурия к Гуфу не угасла и молодые успешные исполнители ещё порадуют их совместными выходами.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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