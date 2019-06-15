Заявление о том, что они в настоящее время общаются, Топурия сделала в программе Регины Тодоренко.Какое-то время причиной расставания считали роман 39-летнего Гуфа с другой девушкой, однако, певица рассказала о том, что эта измена абсолютно не повлияла на её решение разойтись.Поклонники Топурия в то время закидывали её сообщениями о том, чтобы возобновить отношения с Гуфом, приводя в оправдание личный аккаунт в Инстаграме рэпера, где он регулярно признаётся в любви к девушке. Однако, вокалистка "А-Студио" была непреклонна. Последующие слухи о её воссоединении с Гуфом Кэти Топурия тщательно опровергала.Кэти Топурия не раз отмечала, что к Алексею Долматову у неё были сильные чувства, девушка в своё время активно помогала рэперу в борьбе против наркозависимости. Сам Гуф неоднократно отмечал, что огромный вклад в том, что он завязал с наркотическими веществами, принадлежит его возлюбленной. Поклонники этой пары надеются, что любовь Топурия к Гуфу не угасла и молодые успешные исполнители ещё порадуют их совместными выходами.