ИА «Ореанда-Новости» В Саратове после падения в оркестровую яму скончался художественный руководитель театра юного зрителя имени Юрия Киселева Юрий Ошеров.

Ему было 76 лет, о смерти Ошерова сообщили в пресс-службе регионального минкульта. 17 июня на репетиции он упал в оркестровую яму и был госпитализирован с серьёзными травмами. С того времени худрук оставался в больнице. О дате и месте прощания будет известно позже.