ИА «Ореанда-Новости»  В Саратове после падения в оркестровую яму скончался художественный руководитель театра юного зрителя имени Юрия Киселева Юрий Ошеров.

Ему было 76 лет, о смерти  Ошерова сообщили в пресс-службе регионального минкульта.  17 июня на репетиции  он упал в оркестровую яму и был госпитализирован с серьёзными травмами.  С того времени худрук оставался в больнице. О дате и месте прощания будет известно позже.

 