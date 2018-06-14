ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Центр, который изучает общественное мнение у населения по всей России (ВЦИОМ), выяснил какие качества называют люди, думая о российской нации. Однако выбрать нужно было не более пяти характеристик. Спойлер: пьянство часто называли недостатком россиян.

В конце мая по телефону специалисты ВЦИОН опросили две тысячи жителей России. Их просили назвать качества, которые характерны нации. Из этих результатов составили ТОП-5 достоинств и ТОП-5 недостатков.

Из положительных качеств лидирует гостеприимство, 45 процентов жителей посчитало, что нация любит гостей и всегда достойно их встречает. На втором месте ТОПа – трудолюбие, так думает 41 процент опрошенных, на третьем месте душевность, считает 33 процента рецензентов. Дальше в пятёрке идёт щедрость – её назвали 26 процентов опрошенных и общительность с 25-ю процентами.

Если заглянуть чуть дальше ТОП-5, то на шестом месте будет сила, сильной нацию считает 23 процента россиян.



В анти-рейтинге лидирует пьянство. Не только иностранцы, но и сами россияне считают, что их нация много пьёт. Так думает 16 процентов. При этом чаще всего нацию считают пьющей молодые люди до 24-х лет, более старшее поколение реже упоминает об этом.

Второе место забрала себе лень, которая, как считает 13 процентов опрошенных, свойственна россиянам. Дальше в анти-ТОП-5 следует недисциплинированность, она набрала шесть процентов, пятое и четвёртое место у грубости и хитрости – по пять процентов.

Социологи отметили, что мнения людей в разных возрастах значительно разнятся. Молодёжь видит больше негативных черт, чем пожилые люди. Чаще от молодых людей звучали негативные эпитеты в сторону россиян. Социологи предположили, что это связано с тем фактором, что молодёжь больше путешествует и знакомится с другими людьми, а также больше общается в социальных сетях.