Самой прослушиваемой песней 2018 года стал трек Panda E 20-летнего белорусского рэпера CYGO. Отмечается, что эту песню выпустили в июне, в конце ноября вышел клип, который за месяц посмотрело около 2,7 миллионов человек.. Он с прошлого года является членов творческого объединения «Gazgolder». Тройку лидеров замыкает трек «Минимал» хип-хоп исполнителя Элджея. Артист представил песню в декабре прошлого года, весной он снял клип на этот трек – за девять месяцев он набрал 31 миллион просмотров, пишет «Лента.ру».Четвёрную строчку в рейтинге самых популярных песен 2018 года занимает трек «Пустите меня на танцпол» дуэта HammAli & Navai.Кроме того, в топ-10 также попали трек «Медина» рэпера Jah Khalib, песня «Ноты» исполнителя HammAli & Navai, а также песня «Под фонарем» группы RASA и трек «Запах моей женщины» исполнителей Адлер Коцба & Timran.Ранее сервис Shazam, который позволяет распознать треки, представил список самых популярных запросов в уходящем году. Оказалось, что пользователи сервиса чаще всего искали песню Solo британской группы Clean Bandit. Всего этот трек искали около девяти миллионов раз. Ещё одной популярной песней, которую чаще всего «шазамили» в этом году оказалась композиция Х Ники Джема и Джея Бальвина. На третьем месте — песня One Kiss Кельвина Харриса и Дуа Липы. Кроме того, в десятку самых популярных песен вошли также In My Mind литовского музыканта Dynoro и диджея Д’Агостино Джиджи, Perfect Эда Ширана, Leave A Light On Тома Уокера, Girls Like You группы Maroon 5 и рэперши Карди Би.