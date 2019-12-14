ИА «Ореанда-Новости». Киностудия «Союзмультфильм» представила премьеру третьей части мультфильма «Умка», пишут «Известия».



Замминистра культуры Павел Степанов отметил, что «Умка» не стареет хотя с момента создания первой части прошло уже почти 50 лет.



Он также добавил, что, несмотря на то что киностудия создает и «новые линейки и персонажей», Министерство культуры будет и дальше способствовать развитию «Умки».