ИА "Ореанда-Новости". Российская компания "Яндекс" составила список самых интересных тем для россиян в 2018 году. В список ежегодно попадают события, явления и персоны, вызвавшие наибольший общественный резонанс на отечественном информационном поле. Для расчётов использованы данные о поисковых запросах в "Яндексе" за период с 1 января по 19 ноября 2018 года, говорится в распространённом сообщении компании.

Самыми заметными событиями по итогам уходящего года стали в значительной степени спортивные и политические мероприятия. Так, самыми частыми запросами стали Чемпионат мира по футболу и Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане. В лидирующей тройке также трагедия в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. В первую десятку также вошли бой Нурмагомедова и Макгрегора, президентские выборы в России, повышение пенсионного возраста, нападение на колледж в Керчи, отравление Скрипалей и другие резонансные события.

Среди наиболее интересных персон для соотечественников в текущем году можно отметить футболиста и капитана команды российской сборной на ЧМ-2018 Игоря Акинфеева, его коллегу Артёма Дзюбу, аргентинского футболиста Лионеля Месси, фигуристку Алину Загитову, действующего хорватского президента Колинду Грабар-Китарович и подавшего в отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Среди ушедших за год соотечественников наибольший резонанс получила смерть исполнителя Иосифа Кобзона, актёра и режиссёра театра и кино Олега Табакова и его коллеги Николая Караченцова. Также россияне не остались равнодушны к кончине британского учёного Стивена Хокинга.

Среди фильмов жители страны чаще всего интересовались комиксами, отечественными кинокартинами спортивной тематики и фильмами про различных монстров.

В обзоре "Яндекса" также озвучены наиболее интересные явления и люди в музыке, игровой индустрии, телевидении, технологические новинки и интернет-мемы.