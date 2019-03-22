ИА «Ореанда-Новости» Официальной причиной смерти певицы Юлии Началовой стал сепсис. Вскрытие показало, что исполнительница скончалась в результате заражения крови. Об этом рассказала пресс-секретарь Началовой Анна Исаева.

Накануне, 21 марта,38-летнюю певицу похоронили на Троекуровском кладбище.

Исаева подчеркнула, что официальная причина смерти является единственной верной, так как в СМИ появлялись различные версии диагноза певицы, вплоть до рака.

Как отметила пресс-секретарь артистки, медики смогли справиться с первой волной сепсиса, но вторую волну остановить не удалось, у Началовой 16 марта остановилось сердце.

Прощание с исполнительницей продолжалось в траурном зале 2,5 часа, проститься с Началовой пришли коллеги, друзья и поклонники. В последний путь певицу проводили аплодисментами.