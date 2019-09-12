ИА «Ореанда-Новости». Компания Skybound Entertainment выпустила сборник The Walking Dead: The Telltale Definitive Series. В коллекционную версию игры вошли четыре сезона и дополнительный пакет — галерея с рисунками и музыкальный плеер.

Сборник доступен на всех платформах, а также на ПК. Сейчас в Epic Game Store цена продукта составляет 2 899 рублей.

Напомним, что первый эпизод серии игр The Walking Dead вышел в апреле 2012 года. Последний - в марте 2019. Разработчиком игры являлась студия TellTale, однако в 2018 году компания прекратила свою деятельность, объявив о банкротстве. После этого авторские права перешли компании Skуbound.