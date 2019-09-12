12.09.2019, 20:37
Стал доступен сборник всех частей игры The Walking Dead
ИА «Ореанда-Новости». Компания Skybound Entertainment выпустила сборник The Walking Dead: The Telltale Definitive Series. В коллекционную версию игры вошли четыре сезона и дополнительный пакет — галерея с рисунками и музыкальный плеер.
Сборник доступен на всех платформах, а также на ПК. Сейчас в Epic Game Store цена продукта составляет 2 899 рублей.
Напомним, что первый эпизод серии игр The Walking Dead вышел в апреле 2012 года. Последний - в марте 2019. Разработчиком игры являлась студия TellTale, однако в 2018 году компания прекратила свою деятельность, объявив о банкротстве. После этого авторские права перешли компании Skуbound.
Сборник доступен на всех платформах, а также на ПК. Сейчас в Epic Game Store цена продукта составляет 2 899 рублей.
Напомним, что первый эпизод серии игр The Walking Dead вышел в апреле 2012 года. Последний - в марте 2019. Разработчиком игры являлась студия TellTale, однако в 2018 году компания прекратила свою деятельность, объявив о банкротстве. После этого авторские права перешли компании Skуbound.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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