По мнению специалистов, в категории "Лучший фильм года" больше всего шансов завладеть статуэткой "Оскара" у картины Мартина Скорсезе "Ирландец".Несколько меньше шансов у проекта Квентина Тарантино "Однажды в...". На третье место эксперты ставят ленту "Брачная история".Больше всего шансов стать первым в номинации "Лучший режиссёр" у Мартина Скорсезе. Среди его конкурентов оказались Пон Чжун Хо, постановщик драмы "Паразиты", и Квентин Тарантино.Среди тех, кто имеет самые большие шансы на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль", значатся Рене Зеллвегер, Шарлиз Терон и Скарлетт Йоханссон.У мужчин лидируют Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро и Адам Драйвер.