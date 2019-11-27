27.11.2019, 13:37
Стал известен фильм, у которого больше всего шансов победить на "Оскаре" в 2020 году
ИА «Ореанда-Новости» Специалисты занимающегося составлением в развлекательной сфере прогнозов сайта Gold Derby выяснили, какие кинематографические проекты, режиссёры и актёры имеют шансы на "Оскар".
По мнению специалистов, в категории "Лучший фильм года" больше всего шансов завладеть статуэткой "Оскара" у картины Мартина Скорсезе "Ирландец".
Несколько меньше шансов у проекта Квентина Тарантино "Однажды в...". На третье место эксперты ставят ленту "Брачная история".
Больше всего шансов стать первым в номинации "Лучший режиссёр" у Мартина Скорсезе. Среди его конкурентов оказались Пон Чжун Хо, постановщик драмы "Паразиты", и Квентин Тарантино.
Среди тех, кто имеет самые большие шансы на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль", значатся Рене Зеллвегер, Шарлиз Терон и Скарлетт Йоханссон.
У мужчин лидируют Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро и Адам Драйвер.
По мнению специалистов, в категории "Лучший фильм года" больше всего шансов завладеть статуэткой "Оскара" у картины Мартина Скорсезе "Ирландец".
Несколько меньше шансов у проекта Квентина Тарантино "Однажды в...". На третье место эксперты ставят ленту "Брачная история".
Больше всего шансов стать первым в номинации "Лучший режиссёр" у Мартина Скорсезе. Среди его конкурентов оказались Пон Чжун Хо, постановщик драмы "Паразиты", и Квентин Тарантино.
Среди тех, кто имеет самые большие шансы на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль", значатся Рене Зеллвегер, Шарлиз Терон и Скарлетт Йоханссон.
У мужчин лидируют Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро и Адам Драйвер.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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