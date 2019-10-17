ИА "Ореанда-Новости" Стали известны подробности судебного разбирательства, возникшего между певицами Ольгой Кормухиной и Полиной Гагариной. Напомним, что предметом спора стала композиция Виктора Цоя под названием «Кукушка».

Ольга Кормухина собирается подать в суд на Константина Меладзе и Полину Гагарину из-за аранжировки в кавер-версии «Кукушки». У Кормухиной уже есть на руках экспертное заключение, согласно которому версия её аранжировки является самостоятельным музыкальным произведением, чего нельзя сказать о варианте Гагариной и Меладзе. На основе данного экспертного заключения Ольга Кормухина собирается доказать факт плагиата. Тверской суд города Москвы принял материалы дела в работу, провёл предварительное заседание. Следующая встреча запланирована на 7 ноября.

Версия «Кукушки» Ольги Кормухиной существенным образом отличается от оригинальной композиции Виктора Цоя. Она вошла в альбом певицы «Падаю в небо», который вышел в свет в 2012 году. Спустя три года Полина Гагарина представила своё видение «Кукушки», в которой, по словам Ольги Кормухиной, аранжировка Константина Меладзе полностью копировала вариант Кормухиной. Однако, певица ничего не смогла бы доказать в суде, так как на тот момент российское законодательство в области защиты авторских прав не распространялось на аранжировки. Весной текущего года в законы были внесены изменения, согласно которым Ольга Кормухина может претендовать на признание её версии композиции.

По словам Ольги Кормухиной, она не собирается наживаться на этом деле – денежная сторона вопроса её не интересует. Её важно установление самого факта плагиата. Гагарина и Меладзе никаких комментариев по этому поводу не давали.