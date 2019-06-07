ИА «Ореанда-Новости» . PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин рассказал о том, кто фигурирует в новом завещании продюсера.

По его словам, перед тем как Алибасов был помещен в состояние медикаментозного сна, он подготовил завещание. Всю свою дорогостоящую недвижимость продюсер завещал своему сыну Бари, а права на музыку и бренд группы «На-На» — её солистам Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину.

Остальные активы, в том числе ценные бумаги и соинвестиционные проекты, он оставил супруге Лидии Федосеевой-Шукшине. Также он попросил помощника Сергея Моцаря следить за своим котом Чучей, чтобы с ним всё было нормально. Также Горжанкин рассказал, что в день своего рождения Алибасов хотел провести встречу с журналистами, поклонниками, коллегами и родными, однако медики решили погрузить его в сон для лучшего восстановления.

PR-директор также заявил, что появившиеся в Сети множественные версии отравления Алибасова не соответствуют действительности. Продюсер мужественно переносит всю тяжесть болезни и очень хочет поскорее вернуться к работе, цитирует РЕН ТВ.

4 июня стало известно, что Алибасов отравился чистящим средством для труб, приняв его за сок. Его госпитализировали в отделение токсикореанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в Москве. У продюсера диагностировали 4-ю степень ожога желудка и ожог дыхательных путей.

На следующий день вечером сразу в нескольких telegram-каналах появилась информация о смерти Алибасова. Позже выяснилось, что Бари Алибасов жив, но его состояние остаётся тяжёлым. Некоторые telegram-каналы также сообщали, что продюсер находится в коме.



