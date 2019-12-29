29.12.2019, 15:34
Стали известны самые богатые звёзды Instagram
ИА «Ореанда-Новости» В нынешнем году больше всех в Instagram заработал португальский футболист Криштиану Роналду. Он возглавил список самых богатых звезд соцсети, который был составлен компанией Buzz Bingo. Об этом заявлено в материале The Sun.
По информации The Sun, футболист из Португалии в 2019 году заработал 38,2 миллиона фунтов стерлингов. Эксперты оценили его один спонсорский пост в 780 тысяч фунтов стерлингов.
Знаменитый футболист Лионель Месси находится на втором месте в данном списке. В нынешнем году выступающий за "Барселону" футболист заимел через Instagram 18,7 миллиона фунтов стерлингов.
В тройке лидеров оказалась также Кендал Дженнер. Американка, работающая в модельном бизнесе, с помощью соцсети стала богаче на 12,7 миллиона фунтов стерлингов. Среди самых богатых звезд Instagram 2019 года также значатся футболисты Неймар и Дэвид Бекхэм, модель Кайли Дженнер, Хлоя Кардашьян, популярная певица Селена Гомес.
По информации The Sun, футболист из Португалии в 2019 году заработал 38,2 миллиона фунтов стерлингов. Эксперты оценили его один спонсорский пост в 780 тысяч фунтов стерлингов.
Знаменитый футболист Лионель Месси находится на втором месте в данном списке. В нынешнем году выступающий за "Барселону" футболист заимел через Instagram 18,7 миллиона фунтов стерлингов.
В тройке лидеров оказалась также Кендал Дженнер. Американка, работающая в модельном бизнесе, с помощью соцсети стала богаче на 12,7 миллиона фунтов стерлингов. Среди самых богатых звезд Instagram 2019 года также значатся футболисты Неймар и Дэвид Бекхэм, модель Кайли Дженнер, Хлоя Кардашьян, популярная певица Селена Гомес.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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