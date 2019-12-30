30.12.2019, 12:33
Стало известно, что покажут российские телеканалы на новогодние праздники
ИА «Ореанда-Новости». По обыкновению, российскими каналами была адаптирована под новогодние праздники сетка вещания: зрителям предоставят возможность увидеть ретроспективные программы, художественные фильмы, развлекательные передачи и концерты. На этот раз Первым каналом будут показаны фильмы Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова.
Кстати, на Limehd.tv можно смотреть любимые передачи Первого канала бесплатно и без ограничений.
"Россия 1" покажет новогодние выпуски шоу "Голубой огонек" и "Песня года". НТВ предложит побывать на музыкальной вечеринке у Евгения Маргулиса, а зрителей каналов СТС и ТНТ будут поздравлять участники шоу "Уральские пельмени" и резиденты Comedy Club.
Первый канал покажет фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". 31 декабря каналом будет показана "Золушка" с Яниной Жеймо. Также зрители увидят фильм постановщика Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь" и "Служебный роман". Кроме того, им Первый канал предложит посмотреть ленты комедийного жанра Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" и "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Ночью первого января покажут комедию "Ночь в музее" и фильм "Богемская рапсодия".
Помимо этого на новогодние праздники Первый канал порадует зрителей фильмами "Один дома" и анимационной лентой "Ледниковый период".
"Россия 1" проводит уходящий год программой "Короли смеха", в которой приняли участия Алексей Щеглов, Елены Воробей, и другие знаменитые комики.
В полночь в эфир поставят "Голубой огонёк", на котором выступят звёзды отечественной эстрады: Лариса Долина, Алексей Воробьёв, Юлианна Караулова, Сергей Лазарев, Валерий Меладзе и др.
1 и 2 января зрители увидят фестиваль "Песня года". В праздники "Россия 1" предложит россиянам посмотреть новый проект Сергея Урсуляка "Одесский пароход", в основе которого лежат юмористические зарисовки Михаила Жванецкого.
НТВ покажет 31 декабря многосерийный фильм "Форс-мажор", а вечером россияне увидят на этом телеканале мюзикл "Тысячи и одна ночь, или Территория любви". В нём участвуют Филипп Киркоров, Екатерина Климова, Николай Басков, Тамара Гвердцители и другие российские звезды.
За час до полуночи выйдет в эфир "Новогодний квартирник НТВ у Маргулиса". В гостях у музыканта побывают российские рокеры: Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Андрей Макаревич и другие. Также в гости к Маргулису придет Николай Носков. Участники передачи подготовили для россиян каверы на популярные песни и другие музыкальные эксперименты.
Кстати, на Limehd.tv можно смотреть любимые передачи Первого канала бесплатно и без ограничений.
"Россия 1" покажет новогодние выпуски шоу "Голубой огонек" и "Песня года". НТВ предложит побывать на музыкальной вечеринке у Евгения Маргулиса, а зрителей каналов СТС и ТНТ будут поздравлять участники шоу "Уральские пельмени" и резиденты Comedy Club.
Первый канал покажет фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". 31 декабря каналом будет показана "Золушка" с Яниной Жеймо. Также зрители увидят фильм постановщика Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь" и "Служебный роман". Кроме того, им Первый канал предложит посмотреть ленты комедийного жанра Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" и "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Ночью первого января покажут комедию "Ночь в музее" и фильм "Богемская рапсодия".
Помимо этого на новогодние праздники Первый канал порадует зрителей фильмами "Один дома" и анимационной лентой "Ледниковый период".
"Россия 1" проводит уходящий год программой "Короли смеха", в которой приняли участия Алексей Щеглов, Елены Воробей, и другие знаменитые комики.
В полночь в эфир поставят "Голубой огонёк", на котором выступят звёзды отечественной эстрады: Лариса Долина, Алексей Воробьёв, Юлианна Караулова, Сергей Лазарев, Валерий Меладзе и др.
1 и 2 января зрители увидят фестиваль "Песня года". В праздники "Россия 1" предложит россиянам посмотреть новый проект Сергея Урсуляка "Одесский пароход", в основе которого лежат юмористические зарисовки Михаила Жванецкого.
НТВ покажет 31 декабря многосерийный фильм "Форс-мажор", а вечером россияне увидят на этом телеканале мюзикл "Тысячи и одна ночь, или Территория любви". В нём участвуют Филипп Киркоров, Екатерина Климова, Николай Басков, Тамара Гвердцители и другие российские звезды.
За час до полуночи выйдет в эфир "Новогодний квартирник НТВ у Маргулиса". В гостях у музыканта побывают российские рокеры: Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Андрей Макаревич и другие. Также в гости к Маргулису придет Николай Носков. Участники передачи подготовили для россиян каверы на популярные песни и другие музыкальные эксперименты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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