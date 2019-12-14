ИА «Ореанда-Новости». В сети появилась информация о дате выхода второй части «Шазама!».

Первая часть «Шазама!» вышла на экраны кинотеатров в апреле этого года. Картине удалось собрать более 360 миллионов долларов по всему миру. В съёмке фильма принимали участие Закари Ливай, который вновь выступит в главной роли, Марк Стронг, Адам Броди и другие. Фильм получил положительные отзывы, как от критиков, так и от зрителей.

Вторая часть нашумевшей картины выйдет в свет 1 апреля 2020 года. Об этом сообщает NME.

На этой неделе компания Warner Bros., занимавшаяся производством «Шазама!», сообщила о дате выхода следующей части «Матрицы» и «Флэша».